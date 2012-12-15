В запорожской синагоге "Гиймат Роза" еврейская община города в четверг провела празднование Хануки (в целом же праздник начался еще в воскресенье, 25 декабря). Из синагоги праздник переместился на площадь Фестивальную, где состоялось торжественное зажжение свечей установленной здесь меноры.
Главный раввин Запорожского региона Нохум Эрентрой в своем выступлении напомнил о неугасимом огне духовного сияния.
Праздник проходил весело, с викторинами, сюрпризами, оживленными хороводами. Было много огня - фаер-шоу, фейерверк, горящие буквы, составившие слово „Ханука”.
Напомним, что в прошлом году праздник Хануки также проходил на центральной площади Фестивальной.
В этом году в Запорожье в честь празднования Хануки праздничные меноры были установлены в синагоге, на Набережной магистрали возле ЦПКиО "Дубовий гай" и на перекрестке с улицей Запорожской. Они будут светить до 2 января.
Автор - Елена Поддубная
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