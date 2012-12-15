Главный раввин Запорожского региона Нохум Эрентрой в своем выступлении напомнил о неугасимом огне духовного сияния.Праздник проходил весело, с викторинами, сюрпризами, оживленными хороводами. Было много огня - фаер-шоу, фейерверк, горящие буквы, составившие слово „Ханука”.Напомним, что в прошлом году праздник Хануки также проходил на центральной площади Фестивальной.В этом году в Запорожье в честь празднования Хануки праздничные меноры были установлены в синагоге, на Набережной магистрали возле ЦПКиО " Дубовий гай " и на перекрестке с улицей Запорожской. Они будут светить до 2 января.Автор - Елена Поддубная