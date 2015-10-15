



...В связи с ситуацией в стране в 2015 году Запорожское зональное отделение ВСП было преобразовано в отдел. По словам начальника Запорожского зонального отдела ВСП полковника Тараса Рощенкова, в результате значительно увеличился штат и подразделению стало не хватать площадей для размещения личного состава.Тогда же было принято решение разместить военную инспекцию безопасности дорожного движения в здании на Артема, 63 (теперь — ул. Святого Николая), которое городская власть передала военным в " позычку " на 3 года.Руководство зонального отдела ВСП вышло на совет обороны области с просьбой выделить деньги на ремонт здания, в котором ранее находились подсобные помещения Жовтневого райвоенкомата. Военным выделили около 220 тыс. гривен, на которые были закуплены стройматериалы, ремонт они производили своими силами, а накануне открытия наводили порядок и во дворе, убирая его от стройматериалов. И вот сегодня при входе в здание была торжественно перерезана красная ленточка.В здании достаточно тепло, обогреваются помещения электроконвекторами. Мебель в большинстве кабинетов пока отсутствует, ее, очевидно, нужно приобретать.На новоселье приехали глава облгосадминистрации Константин Брыль и начальник отдела координации работы правоохранительных органов Анатолий Найда. Обсудив ситуацию, что здание на данный момент не принадлежит военным, а это значит, что Министерство обороны не имеет права вкладывать сюда средства, они договорились об алгоритме действий, который бы позволил выйти на сессию городского совета с предложением о передаче комплекса помещений на Святого Николая, 63 в собственность военного ведомства.Стоит отметить, что примерно четвертая часть личного состава Запорожского зонального отдела ВСП (в том числе сотрудники отделения военной инспекции безопасности дорожного движения), постоянно находится в командировках в зоне АТО. Как рассказал Тарас Рощенков, они несут службу на блокпостах, а также борются с преступностью в рядах военнослужащих - выявляют преступления, проводят служебные расследования.Фото Александра Прилепы