Дирижер майор Игорь Ромалийский с музыкантами оркестра создали настоящий новогодний праздник. Флешмоб проходил на площади Маяковского, бульваре Шевченко и проспекте Металлургов." Гвардійці військової частини 3029 завжди можуть підняти настрій та задати тонус усьому тижню " , – отметила студентка медицинского университета Анастасия Гулак.Агитируя жителей города, бойцы отвечали на поставленные вопросы и предоставляли контактную информацию всем желающим пополнить ряды Национальной гвардии Украины. Куда бы ни приехал в этот день оркестр, музыкантам были очень рады. Люди благодарили за веселое настроение и поздравляли бойцов с новогодними праздниками.Автор - Анатолий Гололобов