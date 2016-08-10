На улицах Запорожья прозвучали праздничные песни, новогодние ритмы и поздравления с Новым Годом и Рождеством Христовым от оркестра воинской части 3029 Национальной гвардии Украины. Флешмоб сопровождался агитационными мероприятиями по прохождению службы по контракту.
Дирижер майор Игорь Ромалийский с музыкантами оркестра создали настоящий новогодний праздник. Флешмоб проходил на площади Маяковского, бульваре Шевченко и проспекте Металлургов.
"Гвардійці військової частини 3029 завжди можуть підняти настрій та задати тонус усьому тижню", – отметила студентка медицинского университета Анастасия Гулак.
Агитируя жителей города, бойцы отвечали на поставленные вопросы и предоставляли контактную информацию всем желающим пополнить ряды Национальной гвардии Украины. Куда бы ни приехал в этот день оркестр, музыкантам были очень рады. Люди благодарили за веселое настроение и поздравляли бойцов с новогодними праздниками.
Автор - Анатолий Гололобов
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