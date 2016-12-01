Авария произошла около часа назад в Бородинском микрорайоне возле остановки общественного транспорта "Школа № 96".
Как сообщили "Индустриалке" очевидцы, автомобиль полиции охраны сбил женщину, которая переходила проезжую часть в установленном месте, но на красный сигнал светофора.
Пострадавшую увезла карета "скорой помощи". На месте ДТП работают правоохранители.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье произошло двойное ДТП - есть пострадавшие.
Читайте также: На запорожской трассе перевернулась машина.
Фото: Анна Ковалева
Как сообщили "Индустриалке" очевидцы, автомобиль полиции охраны сбил женщину, которая переходила проезжую часть в установленном месте, но на красный сигнал светофора.
Пострадавшую увезла карета "скорой помощи". На месте ДТП работают правоохранители.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье произошло двойное ДТП - есть пострадавшие.
Читайте также: На запорожской трассе перевернулась машина.
Фото: Анна Ковалева
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