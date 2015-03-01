Стоит отметить, что изначально это подразделение собирались отправить на передовую, в Попасную, но руководство запорожского главка настоятельно попросило задействовать полицейских для охраны общественного порядка — в чем они сильны, и чем подразделение больше года занималось в Донецкой области.Год назад личный состав батальона, созданного в 2014 году из ветеранов МВД и патриотически настроенных граждан, Новый год и Рождество встречал также в зоне АТО - в Мариуполе Донецкой области. С предстоящими праздниками бойцов поздравляли Дед Мороз и Снегурочка, причем некоторых — прямо на объекте, который они охраняли.Возглавлял делегацию, в составе которой были также волонтеры " Волонтерського центру " Запоріжжя”, помогающие подразделению с первых дней его существования, заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Запорожской области полковник полиции Андрей Долинный, ребят тепло приветствовали с праздниками бессменный профсоюзный лидер Виктор Нестеренко и запорожский бард Роман Алешин.Практически в таком же составе запорожская делегация отправилась и в Лисичанск Луганской области, где уже третий месяц выполняет поставленные задачи " Скиф " ...Начальник луганского главка полковник Сергей Комиссаров находится в отпуске, но в знак уважения к " Скифу " приехал встретиться с запорожцами. После известных событий в Луганске Главное управление переехало в Северодонецк, в здание местного отдела полиции, где нас и принимал Сергей Анатольевич.Безусловно, всем нам было очень приятно услышать из уст Сергея Комиссарова высокую оценку запорожскому " Скифу " .- У нас батальоны больше несли службу по охране блокпостов или на линии соприкосновения, - рассказал " Индустриалке " Сергей Анатольевич. - Впервые к охране общественного порядка в Северодонецке и Лисичанске мы привлекли запорожский батальон. Сотрудники " Скифа " выполняют свои обязанности на самом высоком уровне. Каждый день задержание — наркотики, оружие, ими перекрыты железнодорожный и автовокзал, где изымаются боеприпасы, чтоб они не попадали на территорию, не связанную с АТО.За три года это лучшее подразделение, которое выполняло обязанности в Луганской области. Один из самых главных моментов - это дисциплина! К тому же люди сразу обустроили свой быт, самостоятельно все сделали для того, чтобы нормально нести службу и отдыхать. На " Скиф " нет нареканий!С нашей стороны мы будем оказывать посильную помощь. В ближайшее время хочу отправить руководству Национальной полиции и ГУНП в Запорожской области список личного состава батальона на поощрение, в том числе их руководителя....Поводив по призыву Деда Мороза и Снегурочки вместе с хозяевами праздничный хоровод и сфотографировавшись на память, запорожцы отправились в Лисичанск. А, что называется, на дорожку добрые слова о батальоне сказал и заместитель начальника луганского главка полковник полиции Юрий Слухаенко, который курирует вопросы публичной, или, как раньше говорили, общественной безопасности.- Бойцы запорожского " Скифа " характеризуются исключительно положительно, - говорит Юрий Николаевич. - Самое главное — они имеют практические навыки работы с населением на улице, т.е они не просто выполняют функцию по патрулированию, они выполняют свои обязанности намного глубже — налаживают контакты с местным населением, в том числе и с подучетниками, которых проверяют.И результат не заставляет себя ждать — практически каждый день они выявляют наркотики, задерживают правонарушителей. Поэтому от имени руководства главка и от себя лично хочу поблагодарить руководство Главного управления в Запорожской области за подготовку качественного подразделения....А новогодним подарком " Скифу " от руководителя ГУНП в Луганской области стала " свіжина” - большая разделанная тушка свиньи.Официальная часть поздравлений личного состава " Скифа " состоялась в актовом зале Лисичанского отдела полиции, на которой также присутствовали его сотрудники. С приближающимися праздниками бойцов поздравили заместитель начальника — начальник патрульной полиции ГУНП в Запорожской области Андрей Долинный, начальник Лисичанского отдела полиции полковник Николай Черников, председатель областной организации профсоюза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Виктор Нестеренко, заместитель председателя правления Общества ветеранов АТО Запорожья Александр Дьяченко, волонтер " Волонтерського центра " Запоріжжя” Любовь Леонова и бард Роман Алешин.Андрей Долинный вручил сотрудникам " Скифа " Благодарность от Президента Украины-Верховного главнокомандующего страны. Ими отмечены командир роты майор полиции Дмитрий Стахов, который в этой ротации " за главного " , старший лейтенант полиции Андрей Дорошенко, капитаны полиции Роман Константинов, Роман Приходько, Петр Мартынюк и Ильхам Нуриев, который в свое время был уволен из рядов МВД Украины, более 10 лет восстанавливался, а когда началась война восстановился и пришел служить в " Скиф " .- Начальник главка сегодня сказал, что " Скиф " - лучший батальон, который несет службу на территории нашей области. Я хочу сказать: " Я очень рад, что вы работаете на территории Лисичанска " , - отметил начальник отдела полиции полковник полиции Николай Черников, переехавший в этот город из Луганска. - Потому что вы влияете на криминогенную обстановку на улицах, народ почувствовал, что в городе есть полиция. Когда вы заехали, мы были немножко не готовы к таким темпам, как вы работаете, но мы быстро сориентировались и исправились. Самое главное — не то, что выявлено или раскрыто, главное — ходят ли по улицам мамы с детьми, не боятся ли вечером люди выходить из дома. Люди по вечерам выходят гулять!Николай Черников также выполнил приятную миссию — вручил нагрудные знаки " Честь і Гідність” сотрудникам батальона “Скиф” старшему сержанту полиции Ивану Тануркову, сержантам полиции Александру Бережному и Геннадию Юрову. Решение о награждении запорожцев за высокий профессионализм при обеспечении публичной безопасности и общественного порядка в зоне проведения АТО на территории Луганской области принял Общественный совет при ГУНП в Луганской области.Позже " Индустриалке " Николай Васильевич признался, что поначалу к " Скифу " относились с некоторой опаской — ведь здесь за это время было много добровольческих батальонов, в том числе и " Торнадо " , который здесь разоружали. Но — присмотрелись, увидели, как запорожцы работают и стали ставить их в пример своим сотрудникам. " Я очень доволен " Скифом " ! - резюмировал Николай Черников.И заместитель председателя правления Общества ветеранов АТО Запорожья Александр Дяченко выполнил почетную миссию - вручил грамоту Запорожского горисполкома командиру батальона " Скиф " полковнику полиции Игорю Новосельскому, награжденному еще ко Дню защитника Украины, и Благодарность от главы ОГА волонтеру Любови Леоновой — в связи с Международным днем волонтера, пошутив, что " запорожцев приходится ловить на луганской земле, в зоне АТО, поскольку застать в родном городе сложно " .Известный запорожский автор и исполнитель Роман Алешин, который уже третий год выступает в зоне АТО перед защитниками страны, подарил правоохранителям свои песни, в которых речь идет о мужской дружбе, о Родине, о простых вещах, которые мы не замечаем в повседневной жизни.Недавно Роман вернулся из Авдеевки, где выступал перед воинами 72-й бригады. Запорожская волонтерская группа, в составе которой Андрей Топчий и Руслан Алешкевич, побывала и в промзоне, слышала оружейную канонаду. " То, что мы видим по телевизору — это одно, а что видишь там — совсем другое, - поделился Роман Алешин. - Разрушенные дома, люди, оказавшиеся заложниками войны, которая очень затянулась. Ездили с ветераном войны в Афганистане, известным исполнителем Юрием Шкитуном. Есть идея выпустить совместный альбом....Главными гостями на этом празднике были, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой, которые поздравили ребят и раздали им новогодние подарки.Новогодне-рождественские подарки привезли и запорожские волонтеры. Как рассказала " Индустриалке " представитель " Волонтерського центру " Запоріжжя” Любовь Леонова, на собранные деньги она закупила три упаковки куриных бедрышек по 14 кг каждая, одноразовую посуду, 10 литров средства для мытья посуды. Запорожцы передали выпечку, соления, консервацию.- Є посилки від Полухіних з Осипенківського мікрорайону, від Ольги Писанко, — перечисляет Любовь Леонова. - Учні та вчителі Малої гуманітарної академії, що в Хортицькому районі, виготовили олів”є на 100 осіб, передали сало, смаколики, печиво, цукерки, все гарно оформили, велика наша вдячність організатору акції Світлані Головановій. Моя сусідка Вероніка Калімбет принесла випічку, пироги.В “Скиф” я завжди привожу каву. За день до поїздки отримала посилку з Італії від Селіщевих — 10 кг кави та 4 гейзерні кавоварки на 4-5 чоловік. Привезла від Ані з Києва смаколики, ліки... Велика вдячність всім, хто допоміг зібрати гуманітарну передачу для бійців “Скіфу”....Экскурсию по расположению личного состава гостям проводил комбат Игорь Новосельский. Автор этих строк была здесь 3 октября, когда заезжала первая ротация, и видела удрученных ребят, которые осматривали свои " владения " на предстоящие два месяца. В огромном спортзале гуляли сквозняки, из окон сифонило, здание выглядело запущенным, необжитым (хотя здесь ранее располагались бойцы некоторых добробатов) и, чего греха таить, грязным. Запорожцы закатали рукава, все отмыли.За эти почти три месяца сделано, конечно, много. В помещении спортзала запущено отопление, есть и теплопушка, переданная руководством запорожского главка, оборудован жилой сектор, обустроили и другие помещения - для приготовления и приема пищи, под склад оружия. Есть у батальона и своя сушилка для одежды.А еще у " скифовцев " в наличии даже пернатая живность — к объекту охраны прибились два гуся, ребята их забрали и устроили на улице " живой уголок " .Профсоюзная организация во главе с ее бессменным лидером Виктором Нестеренко стояла у истоков создания " Скифа " и поэтому вполне понятно, что профсоюз плотно опекает батальон, который сегодня является единственным подразделением, которое несет службу в зоне АТО.Напомним, 6 июня 2014 года в район Славянска во главе с полковником Александром Панченко отправилась спецрота милиции, соданная вместо расформированного " Беркута " , затем в Краматорск убыл сводный отряд под руководством Андрея Долинного, которого сменил отряд под командованием Александра Панченко, в феврале 2015 года в Мариуполь отправился " Скиф " , личный состав которого принял боевое крещение под Широкино, одно время в зоне АТО находились и сводный отряд, и " Скиф " . Весной этого года " Скиф " прибыл из Мариуполя в Запорожье. И вот 3 октября подразделение убыло в командировку на Луганщину, где за это время тоже сумело показать себя исключительно с положительной стороны.- Мы поддерживаем все наши подразделения, которые несли службу в зоне АТО, - рассказал Виктор Нестеренко. - Сегодня в командировке находится только " Скиф " . Уже традиционно приехали поздравить ребят с Новым годом и Рождеством. Привезли, как и в прошлом году, Деда Мороза и Снегурочку, а Роман Алешин снова дарил им свое искусство.Первый раз приезжали с волонтерами 3 октября, когда подразделение только прибыло в Лисичанск. Оценили ситуацию и вместе с " Волонтерським центром " Запоріжжя”, организациями “Союз Чорнобиль” и ветеранов АТО постарались помочь в обеспечении несения службы, решения бытовых вопросов....Полковник полиции Андрей Долинный не скрывал, что поездка принесла исключительно положительные эмоции.- Очень приятно было услышать слова благодарности из уст руководителя главка в адрес наших ребят, который почти три месяца выполняют здесь поставленные задачи, - делится полковник полиции Андрей Долинный. - Приятно, что наше подразделение является стимулом для местных сотрудников в организации работы и раскрытия преступлений — потому что есть серьезные задержания, серьезные раскрытия. Они просто молодцы. Хотелось бы пожелать, чтобы они эту планку не опускали, ведь оценка, что " Скиф " - это лучшее подразделение из добровольческих батальонов — это дорогого стоит!Фото автора