Как сообщили "Индустриалке" в Мелитопольском городском отделе полиции, Романа Фариму и его младшего брата Алитара последний раз видели дома в селе Новобогдановка Мелитопольского района вчера вечером. Мальчишки отправились на поиски своей мамы и до сих пор не вернулись. Оба - ромской национальности, ростом 100-120 см, имеют короткие волосы темного цвета, худощавого телосложения. Были одеты в пуховики серого цвета с капюшонами, синие джинсы и синие спортивные штаны, зимние ботинки серого цвета.Если у вас есть информация о месте нахождения детей или вы видели их, звоните в Мелитопольский горотдел полиции по телефонам: (0619) 44-80-02; (06192) 6-80-87 или 102.