- Мы обязуемся с честью нести это имя, выполнять все поставленные перед нашим коллективом задачи, - отметил командир 55-й бригады полковник Сергей Брусов. - 24 августа 2015-го года бригаде было вручено боевое знамя с лентой Президента Украины " За мужність та відвагу " . Должен отметь, что всего из состава Вооруженных Сил Украины только шесть воинских частей получили боевые знамена с данной лентой. Президент отметил, что бригада проявила мужество и отвагу во время боев за Мариуполь, Марьинку, Дебальцево, ДАП, Пески и другие города нашего государства.Во время участия в АТО государственные награды получили лучшие военнослужащие 55-й бригады: орден " Богдана Хмельницкого " 3-й степени — 12 военнослужащих; орден " За мужність " 3-й степени — 16 военнослужащих; награждены отличиями министра обороны Украины — 270 военнослужащих; начальника Генштаба — 269; командующего Ракетный войск и артиллерии — 5 военнослужащих бригады.Полковник напомнил, что с начала проведения АТО на востоке Украины 55-я бригада потеряла 10-х своих военнослужащих, еще 25 бойцов получили ранения. Память героически погибших воинов присутствующие почтили минутой молчания. В этот день командование воинской части по традиции поблагодарило родных и близких бойцов, которые навсегда останутся частью подразделения.Грамоты и благодарности из рук комбрига 55-й бригады получили и ангелы тыла — волонтеры, которые третий год идут плечом к плечу с запорожскими артиллеристами. Это люди разных профессий, каждый из которых помогает военным в силу своих возможностей — кто продуктами, кто ремонтом техники, кто маскировочными сетями, кто добрым словом и душевным теплом.- В истории украинской армии это впервые, когда нам пришлось демонстрировать наше мастерство не на полигонах во время учений, а в реальной боевой обстановке. В первых дни было тяжело, - вспоминает Сергей Евгеньевич Брусов. - Ведь не было ни опыта, ни надлежащей укомплектованности современным работоспособным вооружением и техникой. Но благодаря патриотизму, силе духа и преданности наших волонтеров за короткий промежуток времени удалось переломить сложившуюся ситуацию, встать с колен и показать, что украинский народ несокрушим.С праздником запорожских артиллеристов поздравил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль. По его словам, очень почетно, что бригада носит имя " запорожская " . Также крайне важно, что в нынешнем году подразделение не потеряло в зоне АТО ни одного своего бойца.Государственные, областные и городские награды в этот день получили лучшие военнослужащие бригады. Самые теплые слова поздравления прозвучали от ветеранов подразделения, родителей погибших артиллеристов, волонтеров. После этого гостей мероприятия ждал праздничный концерт, который подготовил областной центр патриотического воспитания молодежи.- Хочу сказать слова огромной благодарности всему коллективу бригады за то мужество, выдержку, которые были проявлены начиная с конца 2013- года, в самый тяжелый 2014-й год. Три окружения, которые произошли в этом конфликте, начиная с Дьяково, Северодонецка, потом Иловайск, Дебальцевский котел. Во всех этих трех котлах принимали участие военнослужащие нашего подразделения, - напомнил командир 55-й бригады. - Хочу сказать огромное спасибо семьям наших военнослужащих за выдержку, которую вы проявили, отправляя своих детей, своих родных и близких на эту войну.