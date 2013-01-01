В квартире по улице Нижнеднепровской 86-летняя женщина упала и самостоятельно встать не смогла. Пенсионерка начала звать на помощь.
Дежурному аварийно-спасательной службы "Кобра" поступил звонок от испуганной женщины. Она рассказала, что за закрытой дверью громко кричит ее пожилая мать, необходимо открыть двери. Спасатели выехали по указанному адресу. С помощью специального оборудования они открыли дверь. Пенсионерка лежала на полу. Пострадавшую старушку передали врачам "скорой помощи", сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье в дом пенсионерки пробирались через окно.
Читайте также: Запорожанку подрезал ее бывший муж.
Дежурному аварийно-спасательной службы "Кобра" поступил звонок от испуганной женщины. Она рассказала, что за закрытой дверью громко кричит ее пожилая мать, необходимо открыть двери. Спасатели выехали по указанному адресу. С помощью специального оборудования они открыли дверь. Пенсионерка лежала на полу. Пострадавшую старушку передали врачам "скорой помощи", сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье в дом пенсионерки пробирались через окно.
Читайте также: Запорожанку подрезал ее бывший муж.
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