В Запорожье врачи не смогли попасть в дом больной женщины.
Карета "скорой помощи" прибыла на вызов, однако входные двери им никто не открывал, хотя в доме кто-то находился. Медики вызвали бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра", чтобы помогли попасть внутрь и спасти жизнь пожилой женщины.
Спасатели забрались в дом через окно. Женщина лежала на полу. Спасатели подняли ее и переложили на кровать, а также открыли входные двери.
Пенсионерку увезли в больницу, рассказал "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожья нашел свою мать мертвой.
Читайте также: В Запорожской области ребенок получил ожоги.
Карета "скорой помощи" прибыла на вызов, однако входные двери им никто не открывал, хотя в доме кто-то находился. Медики вызвали бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра", чтобы помогли попасть внутрь и спасти жизнь пожилой женщины.
Спасатели забрались в дом через окно. Женщина лежала на полу. Спасатели подняли ее и переложили на кровать, а также открыли входные двери.
Пенсионерку увезли в больницу, рассказал "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожья нашел свою мать мертвой.
Читайте также: В Запорожской области ребенок получил ожоги.
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