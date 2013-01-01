В курортном городке Запорожской области произошла еще одна поножовщина. В этот раз от рук представительницы прекрасного пола пострадал мужчина.
Во время скандала женщина взяла нож и ударила им 42-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, а его обидчицу - в полицию.
Как выяснилось, у подозреваемой уже были проблемы с законом. В ближайшее время он вновь может оказаться за решеткой, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", на запорожском курорте женщины устроили кровавые разборки.
Читайте также: Запорожанку подрезал ее бывший муж.
Во время скандала женщина взяла нож и ударила им 42-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, а его обидчицу - в полицию.
Как выяснилось, у подозреваемой уже были проблемы с законом. В ближайшее время он вновь может оказаться за решеткой, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", на запорожском курорте женщины устроили кровавые разборки.
Читайте также: Запорожанку подрезал ее бывший муж.
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