В Бердянске 26-летняя женщина вонзила нож в живот 40-летней гражданочки.
В одном из районов курортного городка представительницы прекрасного пола устроили разборки, которые закончились поножовщиной.
Пострадавшую женщину доставили в больницу. Как выяснили полицейские, подозреваемая в нанесении телесных повреждений уже была судима. Проверка продолжается, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", запорожанку подрезал ее бывший муж.
Читайте также: В Запорожье напали на продавца магазина.
В одном из районов курортного городка представительницы прекрасного пола устроили разборки, которые закончились поножовщиной.
Пострадавшую женщину доставили в больницу. Как выяснили полицейские, подозреваемая в нанесении телесных повреждений уже была судима. Проверка продолжается, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", запорожанку подрезал ее бывший муж.
Читайте также: В Запорожье напали на продавца магазина.
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