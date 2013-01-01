В Заводском районе Запорожья ссора между разведенными супругами закончилась поножовщиной.
Мужчина после очередной рюмке начал решать бытовые проблемы. Без скандала не получилось. Он взял нож и ударил им свою бывшую жену. Пострадавшую 39-летнюю женщину доставили в больницу.
Полицейские выяснили, что у подозреваемого мужчины уже были проблемы с законом. Сейчас открыто уголовное производство, проверка продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском районе зарезали мужчину.
Читайте также: В Запорожье напали на продавца магазина.
Мужчина после очередной рюмке начал решать бытовые проблемы. Без скандала не получилось. Он взял нож и ударил им свою бывшую жену. Пострадавшую 39-летнюю женщину доставили в больницу.
Полицейские выяснили, что у подозреваемого мужчины уже были проблемы с законом. Сейчас открыто уголовное производство, проверка продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском районе зарезали мужчину.
Читайте также: В Запорожье напали на продавца магазина.
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