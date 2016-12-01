В Запорожье в квартире по проспекту Соборному умер 53-летний мужчина.
Отец жителя Запорожья несколько дней не выходил на связь и не открывал двери.
Мужчина решил, что случилось неладное, но самостоятельно двери открыть не смог. Он вызвал бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра".
С помощью специального оборудования спасатели открыли двери квартиры. Опасения мужчины подтвердились – его отец был мертв, сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожья нашел свою мать мертвой.
Читайте также: В Запорожском районе зарезали мужчину.
Отец жителя Запорожья несколько дней не выходил на связь и не открывал двери.
Мужчина решил, что случилось неладное, но самостоятельно двери открыть не смог. Он вызвал бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра".
С помощью специального оборудования спасатели открыли двери квартиры. Опасения мужчины подтвердились – его отец был мертв, сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожья нашел свою мать мертвой.
Читайте также: В Запорожском районе зарезали мужчину.
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