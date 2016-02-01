В Запорожской области на сегодня, 30 декабря, числится 23,3 тыс. безработных, из них 17,9 тыс. человек получают пособие по
безработице.
В тоже время в области числится 698 актуальных вакансий, из которых 466 - в Запорожье.
Таким образом, на одно свободное рабочее место в области претендовало 33 безработных, в Запорожье - 11.
Ежедневно в центры занятости области обращается - 278 граждан. Из тех, кто состоит на учете, находят работу 45 человек, сообщает Запорожский областной центр занятости.
безработице.
В тоже время в области числится 698 актуальных вакансий, из которых 466 - в Запорожье.
Таким образом, на одно свободное рабочее место в области претендовало 33 безработных, в Запорожье - 11.
Ежедневно в центры занятости области обращается - 278 граждан. Из тех, кто состоит на учете, находят работу 45 человек, сообщает Запорожский областной центр занятости.
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