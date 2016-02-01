В тоже время в области числится 698 актуальных вакансий, из которых 466 - в Запорожье.Таким образом, на одно свободное рабочее место в области претендовало 33 безработных, в Запорожье - 11.Ежедневно в центры занятости области обращается - 278 граждан. Из тех, кто состоит на учете, находят работу 45 человек, сообщает Запорожский областной центр занятости.