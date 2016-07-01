В Коммунарском районе Запорожья неизвестный сорвал с шеи продавца золотую цепочку.
Пострадавшая обратилась в полицию и сообщила, что на нее напали прямо в магазине. Женщина заявила, что ее ущерб составил около 20 тыс. грн.
Сотрудники полиции установили личность грабителя. Им оказался 25-летний мужчина. Проверка продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писал "Индустриалка", в Запорожской области на улице ограбили женщину.
Читайте также: В Запорожье по ночам орудуют автоворы.
Пострадавшая обратилась в полицию и сообщила, что на нее напали прямо в магазине. Женщина заявила, что ее ущерб составил около 20 тыс. грн.
Сотрудники полиции установили личность грабителя. Им оказался 25-летний мужчина. Проверка продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писал "Индустриалка", в Запорожской области на улице ограбили женщину.
Читайте также: В Запорожье по ночам орудуют автоворы.
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