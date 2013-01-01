Авария произошла в Приморском районе.
На автодороге "Пологи-Черниговка-Приморск" перевернулся "ВАЗ".
Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
В ДТП пострадали водитель и пассажирка. Карета "скорой помощи" доставила пострадавших в больницу, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье произошло двойное ДТП - есть пострадавшие.
Читайте также: В Запорожской области грузовик сбил пешехода.
На автодороге "Пологи-Черниговка-Приморск" перевернулся "ВАЗ".
Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
В ДТП пострадали водитель и пассажирка. Карета "скорой помощи" доставила пострадавших в больницу, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье произошло двойное ДТП - есть пострадавшие.
Читайте также: В Запорожской области грузовик сбил пешехода.
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