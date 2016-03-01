с 23 по 29 декабря в Запорожье заболело 13430 человек, из них около 54,6% составляют дети. Заболеваемость школьников на 8,8% выше уровня прошлой недели.С начала эпидемическим сезона диагноз грипп установлен 870 больным, в 22-х случаях диагноз подтвержден вирусологическое лабораторией, в 848 - установлен по клиническим проявлениям.Заболеваемость выше эпидемическим порога в 3 раза (показатель эпидпорога 530,3 на 100 тыс. населения), сообщает сайт облСЭС.