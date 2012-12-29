Спектакль Нового театра "Елки на 8-ом этаже, или Пой, а то..!", премьера которого практически с аншлагом состоялась в ДК ЗТР, напоминает Новогодний огонек.
Действие здесь — повод для песен, которых в спектакле очень много. "Елки..." - это история современных Ромео и Джульетты, живущих в Запорожье, на 8-м этаже одного из домов улицы Передзаднепровской. Таких страстей, как в первоисточнике, здесь нет: их отцы — бизнесмен и заводчанин — постоянно переругиваются из-за разных взглядов, и не разрешают детям пожениться.
Тогда приходит Санта-Клаус, организует праздничный стол на лестничной клетке, и устраивает дуэль… песенную, где и поют все герои, а прибывшие на место полицейские исполняют соблазнительный танец под фонограмму "Мачо" Арсена Мирзояна, сорвав массу аплодисментов (остальные песни исполняют сами артисты). Сорвал их и "Ромео" - обладатель потрясающе красивого голоса Евгений Славинский, который исполнил "На небі" не хуже "Океана Эльзы".
А завершается спектакль коллективной песней "Happy New Year" группы "Abba" на украинском языке, перевод которой сделал запорожский поэт Александр Выженко. Пьесу также написал местный автор — Николай Михайлов.
- Мы три года играли спектакль "С наступающим!", он шел только у нас и в Москве, - сообщил зрителям премьеры директор Нового театра исполнитель роли отца-бизнесмена Владислав Лебедев. - Но в связи с событиями в Украине приостановили его показ — уж слишком там много откровенного московского разговора, что сейчас немножко режет слух. И решили сделать свой вариант новогоднего спектакля — пусть не только у детей, но и у взрослых будут елки.
Был случай
Автор пьесы в детстве пугал девчонок
Как рассказал "Индустриалке" автор "Елок..." Николай Михайлов, два случая для пьесы он взял из жизни — про лягушку и таракана. Когда-то ел в пионерском лагере семечки, и девочка попросила поделиться. Коля предложил ей самой взять семечки из кармана его кофты. А незадолго до этого он посадил в карман лягушку.
- Крику было! — вспоминает Николай Михайлов. - Только в спектакле семечки заменил на орешки, потому что семечки — это немножко брутально. А таракана подложил в записку в школе новенькой — интересно было понаблюдать за ее реакцией.
Мнение зрителей
Александр Левон, научный сотрудник:
- Вроде бы все хорошо, но в сюжете чуть-чуть не хватает остроты, какой-то перчинки. Стоило бы добавить немного интриги. Понравились песни, артисты хорошо поют. Спектакль действительно создает новогоднее настроение.
Назар, третьекурсник медуниверситета:
- Хороший спектакль. Особенно Дед Мороз (в спектакле — Санта-Клаус. - С. О.) - дает приколов!
Диана Стрельцова, пятиклассница:
- Очень интересно, ярко, хорошая постановка. Совмещены и танцы, и разговоры, и сюжет интересный. Впечатляюще!
***
Ближайший показ в Запорожье спектакля "Елки на 8-ом этаже, или Пой, а то..!" Нового театра состоится во Дворце культуры "Орбита" 22 января, начало в 18.00. Билеты 100-150 грн. Тел.050-180-51-30.
Новый театр также будет гастролировать с этим спектаклем в следующих городах:
- 17 января, в 18,00, в ДК "Электрометаллрг", Никополь;
- 21 января, в 18.00, в ДК шахтостроителей, Павлоград (к слову, первая премьера "Елок..." состоялась именно в Павлограде 24 декабря - это родной город директора Нового театра Владислава Лебедева);
- 28 января, в 17.00, в ГДК Современник, Энергодар;
- 29 января, в 17.00Ю в ГДК, Токмак.
Фото автора
Действие здесь — повод для песен, которых в спектакле очень много. "Елки..." - это история современных Ромео и Джульетты, живущих в Запорожье, на 8-м этаже одного из домов улицы Передзаднепровской. Таких страстей, как в первоисточнике, здесь нет: их отцы — бизнесмен и заводчанин — постоянно переругиваются из-за разных взглядов, и не разрешают детям пожениться.
Тогда приходит Санта-Клаус, организует праздничный стол на лестничной клетке, и устраивает дуэль… песенную, где и поют все герои, а прибывшие на место полицейские исполняют соблазнительный танец под фонограмму "Мачо" Арсена Мирзояна, сорвав массу аплодисментов (остальные песни исполняют сами артисты). Сорвал их и "Ромео" - обладатель потрясающе красивого голоса Евгений Славинский, который исполнил "На небі" не хуже "Океана Эльзы".
А завершается спектакль коллективной песней "Happy New Year" группы "Abba" на украинском языке, перевод которой сделал запорожский поэт Александр Выженко. Пьесу также написал местный автор — Николай Михайлов.
- Мы три года играли спектакль "С наступающим!", он шел только у нас и в Москве, - сообщил зрителям премьеры директор Нового театра исполнитель роли отца-бизнесмена Владислав Лебедев. - Но в связи с событиями в Украине приостановили его показ — уж слишком там много откровенного московского разговора, что сейчас немножко режет слух. И решили сделать свой вариант новогоднего спектакля — пусть не только у детей, но и у взрослых будут елки.
Был случай
Автор пьесы в детстве пугал девчонок
Как рассказал "Индустриалке" автор "Елок..." Николай Михайлов, два случая для пьесы он взял из жизни — про лягушку и таракана. Когда-то ел в пионерском лагере семечки, и девочка попросила поделиться. Коля предложил ей самой взять семечки из кармана его кофты. А незадолго до этого он посадил в карман лягушку.
- Крику было! — вспоминает Николай Михайлов. - Только в спектакле семечки заменил на орешки, потому что семечки — это немножко брутально. А таракана подложил в записку в школе новенькой — интересно было понаблюдать за ее реакцией.
Мнение зрителей
Александр Левон, научный сотрудник:
- Вроде бы все хорошо, но в сюжете чуть-чуть не хватает остроты, какой-то перчинки. Стоило бы добавить немного интриги. Понравились песни, артисты хорошо поют. Спектакль действительно создает новогоднее настроение.
Назар, третьекурсник медуниверситета:
- Хороший спектакль. Особенно Дед Мороз (в спектакле — Санта-Клаус. - С. О.) - дает приколов!
Диана Стрельцова, пятиклассница:
- Очень интересно, ярко, хорошая постановка. Совмещены и танцы, и разговоры, и сюжет интересный. Впечатляюще!
***
Ближайший показ в Запорожье спектакля "Елки на 8-ом этаже, или Пой, а то..!" Нового театра состоится во Дворце культуры "Орбита" 22 января, начало в 18.00. Билеты 100-150 грн. Тел.050-180-51-30.
Новый театр также будет гастролировать с этим спектаклем в следующих городах:
- 17 января, в 18,00, в ДК "Электрометаллрг", Никополь;
- 21 января, в 18.00, в ДК шахтостроителей, Павлоград (к слову, первая премьера "Елок..." состоялась именно в Павлограде 24 декабря - это родной город директора Нового театра Владислава Лебедева);
- 28 января, в 17.00, в ГДК Современник, Энергодар;
- 29 января, в 17.00Ю в ГДК, Токмак.
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