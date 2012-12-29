Действие здесь — повод для песен, которых в спектакле очень много. " Елки... " - это история современных Ромео и Джульетты, живущих в Запорожье, на 8-м этаже одного из домов улицы Передзаднепровской. Таких страстей, как в первоисточнике, здесь нет: их отцы — бизнесмен и заводчанин — постоянно переругиваются из-за разных взглядов, и не разрешают детям пожениться.Тогда приходит Санта-Клаус, организует праздничный стол на лестничной клетке, и устраивает дуэль… песенную, где и поют все герои, а прибывшие на место полицейские исполняют соблазнительный танец под фонограмму " Мачо " Арсена Мирзояна, сорвав массу аплодисментов (остальные песни исполняют сами артисты). Сорвал их и " Ромео " - обладатель потрясающе красивого голоса Евгений Славинский, который исполнил " На небі " не хуже " Океана Эльзы " .А завершается спектакль коллективной песней " Happy New Year " группы " Abba " на украинском языке, перевод которой сделал запорожский поэт Александр Выженко. Пьесу также написал местный автор — Николай Михайлов.- Мы три года играли спектакль " С наступающим! " , он шел только у нас и в Москве, - сообщил зрителям премьеры директор Нового театра исполнитель роли отца-бизнесмена Владислав Лебедев. - Но в связи с событиями в Украине приостановили его показ — уж слишком там много откровенного московского разговора, что сейчас немножко режет слух. И решили сделать свой вариант новогоднего спектакля — пусть не только у детей, но и у взрослых будут елки.- Вроде бы все хорошо, но в сюжете чуть-чуть не хватает остроты, какой-то перчинки. Стоило бы добавить немного интриги. Понравились песни, артисты хорошо поют. Спектакль действительно создает новогоднее настроение.- Хороший спектакль. Особенно Дед Мороз (в спектакле — Санта-Клаус. - С. О.) - дает приколов!- Очень интересно, ярко, хорошая постановка. Совмещены и танцы, и разговоры, и сюжет интересный. Впечатляюще!Новый театр также будет гастролировать с этим спектаклем в следующих городах:- 17 января, в 18,00, в ДК "Электрометаллрг", Никополь;- 21 января, в 18.00, в ДК шахтостроителей, Павлоград (к слову, первая премьера "Елок..." состоялась именно в Павлограде 24 декабря - это родной город директора Нового театра Владислава Лебедева);- 28 января, в 17.00, в ГДК Современник, Энергодар;- 29 января, в 17.00Ю в ГДК, Токмак.Фото автора