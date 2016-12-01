В Запорожье женщина умерла в собственной квартире.
Житель Запорожья не смог дозвониться своей матери, двери квартиры женщина также не открывала. Взволнованный мужчина вызвал бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра, чтобы открыли двери в квартиру женщины.
Спасатели с помощью специального оборудования в присутствии полиции открыли двери. К сожалению, женщина была мертва, сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье психически больной мужчина закрылся в квартире с женой.
Читайте также: В Запорожском районе зарезали мужчину.
Житель Запорожья не смог дозвониться своей матери, двери квартиры женщина также не открывала. Взволнованный мужчина вызвал бойцов аварийно-спасательной службы "Кобра, чтобы открыли двери в квартиру женщины.
Спасатели с помощью специального оборудования в присутствии полиции открыли двери. К сожалению, женщина была мертва, сообщил "Индустриалке" заместитель начальника по аварийно-спасательной работе коммунальной специальной военизированной аварийно-спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье психически больной мужчина закрылся в квартире с женой.
Читайте также: В Запорожском районе зарезали мужчину.
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