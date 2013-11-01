Расследованием огненного происшествия, которое имело место сегодня ночь в Мелитополе (Запорожская область) займется и милиция. Причина - в пропаже из автомобиля, уничтоженного огнем документов.
Как сообщала "Индустриалка", сегодня ночью сгорел микроавтобус "Mercedes-Benz Vito". Как было установлено после тушения пожара, в автомобиле был поврежден замок на двери, а из салона похищен рюкзак, в котором находились документы. В отделе коммуникации полиции Запорожской области уточняют, что сведения о событии внесены в журнал Единого учета, а для установления причин возгорания транспортного средства назначено проведения пожарно-технической экспертизы.
Как сообщала "Индустриалка", сегодня ночью сгорел микроавтобус "Mercedes-Benz Vito". Как было установлено после тушения пожара, в автомобиле был поврежден замок на двери, а из салона похищен рюкзак, в котором находились документы. В отделе коммуникации полиции Запорожской области уточняют, что сведения о событии внесены в журнал Единого учета, а для установления причин возгорания транспортного средства назначено проведения пожарно-технической экспертизы.
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