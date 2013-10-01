Сегодня на ООО "Мелитопольские тепловые сети" (Запорожская область) проводится обыск. Фискальщики наведались на предприятие, имея на руках постановление суда.
Обыск в рамках расследования уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного статьей 219 Уголовного кодекса Украины ("доведение до банкротства") проводят представители Главное управление государственной фискальной службы в Запорожской области. В ходе досудебного расследования было установлено, что с начала 2013 года и по июль 2016-го должностные лица ООО "Мелитопольские тепловые сети" привели данное предприятие к устойчивой финансовой несостоятельности, в результате чего государству нанесен ущерб в размере более 15 млн. гривен.
Кстати, именно из-за проблем на ООО летом этого года учредители сменили руководителя, вместо Константина Тюрина за поставку тепла в город отвечает Алексей Козлов.
Обыск в рамках расследования уголовного производства, начатого по признакам преступления, предусмотренного статьей 219 Уголовного кодекса Украины ("доведение до банкротства") проводят представители Главное управление государственной фискальной службы в Запорожской области. В ходе досудебного расследования было установлено, что с начала 2013 года и по июль 2016-го должностные лица ООО "Мелитопольские тепловые сети" привели данное предприятие к устойчивой финансовой несостоятельности, в результате чего государству нанесен ущерб в размере более 15 млн. гривен.
Кстати, именно из-за проблем на ООО летом этого года учредители сменили руководителя, вместо Константина Тюрина за поставку тепла в город отвечает Алексей Козлов.
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