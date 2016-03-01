В Запорожье водитель одного из автотранспортных предприятий умер на работе от инфаркта.
64-летний мужчина пришел на работу и готовился выйти в рейс, когда ему стало плохо, а потом стошнило. Коллеги предложили вызвать скорую, но водитель отказался. В итоге его состояние стало еще хуже и он упал в обморок. Прибывшие на место медики попытались привести пострадавшего в чувство, однако реанимационные действия результата не дали - водитель скончался.
Причина смерти - инфаркт.
Как сообщает пресс-служба ГУ Гоструда в Запорожской области, на предприятии повели внеплановую поверку по соблюдению правил охраны труда. Никаких нарушений не обнаружили.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области охранник застрелился после ссоры с девушкой.
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64-летний мужчина пришел на работу и готовился выйти в рейс, когда ему стало плохо, а потом стошнило. Коллеги предложили вызвать скорую, но водитель отказался. В итоге его состояние стало еще хуже и он упал в обморок. Прибывшие на место медики попытались привести пострадавшего в чувство, однако реанимационные действия результата не дали - водитель скончался.
Причина смерти - инфаркт.
Как сообщает пресс-служба ГУ Гоструда в Запорожской области, на предприятии повели внеплановую поверку по соблюдению правил охраны труда. Никаких нарушений не обнаружили.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области охранник застрелился после ссоры с девушкой.
Читайте также: В Запорожской области годовалый ребенок отравился ядом.
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