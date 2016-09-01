В Орехове произошел пожар в жилом доме.
Возгорание возникло в одной из комнат, где загорелись отделка потолка и домашние вещи. Общая площадь возгорания составила 24 кв. м.
На месте ЧП работали пять спасателей с привлечением одной пожарной машины.
Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области во время пожара погиб мужчина.
Читайте также: Ночью в Запорожской области полыхал микроавтобус.
Возгорание возникло в одной из комнат, где загорелись отделка потолка и домашние вещи. Общая площадь возгорания составила 24 кв. м.
На месте ЧП работали пять спасателей с привлечением одной пожарной машины.
Причину пожара установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области во время пожара погиб мужчина.
Читайте также: Ночью в Запорожской области полыхал микроавтобус.
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