Прокуратура Запорожской области проводит досудебное расследование по факту вымогательства взятки сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, вчера правоохранители задержали начальник отдела одной из налоговых инспекций Днепра и заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Днепропетровской области, которые требовали и получили взятку в размере 33,7 тыс. грн. от руководства одного из частных предприятий.
Именно в такую сумму налоговики оценили свои услуги за решение вопроса об уменьшении суммы штрафных санкций по результатам проверки и о предоставлении рассрочки по уплате денежного обязательства.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области взяточнику в погонах дали пять лет.
Читайте также: Суд вынес приговор запорожцам, избившим до полусмерти семейную пару.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, вчера правоохранители задержали начальник отдела одной из налоговых инспекций Днепра и заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Днепропетровской области, которые требовали и получили взятку в размере 33,7 тыс. грн. от руководства одного из частных предприятий.
Именно в такую сумму налоговики оценили свои услуги за решение вопроса об уменьшении суммы штрафных санкций по результатам проверки и о предоставлении рассрочки по уплате денежного обязательства.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области взяточнику в погонах дали пять лет.
Читайте также: Суд вынес приговор запорожцам, избившим до полусмерти семейную пару.
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