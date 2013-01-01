Двое запорожцев получили по 10 лет лишения свободы за дерзкое разбойное нападение.
Мужчины предстали перед судом за то, что ночью ворвались в чужой дом и избили до потери пульса его владельцев. После этого грабители прихватили с собой мобильные телефоны, деньги, золотые украшение и другие ценные вещи.
Примечательно, что у обоих жителей Запорожья уже не раз были проблемы с законом.
Районный суд приговорил подсудимых к 10 годам лишения свободы, однако они подали апелляцию, но суд высшей инстанции оставил приговор в силе, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожский суд вынес приговор жестокому убийце.
Читайте также: В Запорожской области мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет за убийство сына.
Мужчины предстали перед судом за то, что ночью ворвались в чужой дом и избили до потери пульса его владельцев. После этого грабители прихватили с собой мобильные телефоны, деньги, золотые украшение и другие ценные вещи.
Примечательно, что у обоих жителей Запорожья уже не раз были проблемы с законом.
Районный суд приговорил подсудимых к 10 годам лишения свободы, однако они подали апелляцию, но суд высшей инстанции оставил приговор в силе, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", запорожский суд вынес приговор жестокому убийце.
Читайте также: В Запорожской области мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет за убийство сына.
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