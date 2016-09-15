Декларацию имеют право подать физические лица для получения налоговой скидки.Приказом МФУ 15.09.16 №821, который вступает в силу 31 декабря 2016 года, внесены изменения в форму налоговой декларации.В обновленную форму налоговой декларации, которая вводится с 1 января 2017 года, внесены следующие изменения:- Количество приложений уменьшено с четырех до двух, в которых осуществляется расчет налоговых обязательств с учетом понесенных расходов: расчет инвестиционной прибыли (приложение Ф1) и расчет налоговых обязательств самозанятыми лицами (приложение Ф2).Приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях.Приложения являются составной частью декларации и без декларации не действительны.- Изменен порядок расчета налоговых обязательств по доходам, полученных физическим лицом-предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, с учетом изменений относительно порядка уплаты авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц;- Уточненные показатели налоговой декларации с учетом введения в действие ставки налога на доходы физических лиц в размере 18%.В связи с внедрением ставки налога на доходы физических лиц в размере 18% у налогоплательщиков, получающих доходы от двух и более налоговых агентов по результатам 2016 года, не возникает обязанности по представлению декларации, сообщает ГУ ГФС в Запорожской области.