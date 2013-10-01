Городской голова Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение "О назначении премий городского головы тренерам-преподавателям детско-юношеских спортивных школ".
За подготовку спортсменов высокого уровня в 2016 году премиями городского головы награждены: тренер-преподаватель по спортивной гимнастике ДЮСШ № 1 Галина Бурбела, тренер-преподаватель по шашкам ДЮСШ № 8 Игорь Кирзнер, тренер-преподаватель по кикбоксингу ДЮСШ "Мастер Сич" Валерий Леонтьев, тренер-преподаватель по ушу ДЮСШ № 10 Наталья Храмова, сообщает сайт мэрии.
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За подготовку спортсменов высокого уровня в 2016 году премиями городского головы награждены: тренер-преподаватель по спортивной гимнастике ДЮСШ № 1 Галина Бурбела, тренер-преподаватель по шашкам ДЮСШ № 8 Игорь Кирзнер, тренер-преподаватель по кикбоксингу ДЮСШ "Мастер Сич" Валерий Леонтьев, тренер-преподаватель по ушу ДЮСШ № 10 Наталья Храмова, сообщает сайт мэрии.
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