В помещении районной администрации по Шевченковскому району Запорожья прошла традиционная встреча руководства районной администрации с представителями ветеранских организаций района.
В ходе мероприятия были подведены итоги сотрудничества районной администрации и ветеранских организаций за 2016 год, запланированы совместные мероприятия на следующий год.
Ветеранов поздравили с новогодними и рождественскими праздниками, пожелали им крепкого здоровья, мира и благополучия, сообщает сайт мэрии.
В ходе мероприятия были подведены итоги сотрудничества районной администрации и ветеранских организаций за 2016 год, запланированы совместные мероприятия на следующий год.
Ветеранов поздравили с новогодними и рождественскими праздниками, пожелали им крепкого здоровья, мира и благополучия, сообщает сайт мэрии.
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