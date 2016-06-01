Только за сутки в Запорожье в разных районах города полицейские четыре раза обнаруживали наркотики.
Так, в Хортицком районе Запорожья патрульные задержали двоих мужчин. Один из них подавал наркотические вещества на ул. Воронежской. Правоохранители нашли у него в куртке пакет с растительным веществом серо-зеленого цвета. А на ул. Василия Сергиенко инспекторы обнаружили еще одного наркоторговца - он прятал темно-зеленое вещество в носке.
На ул. Независимой Украины бдительные граждане заметили, как мужчина поднял с земли какой-то сверток. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что внутри пакета были наркотики. Кроме того, у подозреваемого при себе было приспособление для их употребления.
А на проспекте Соборном наркоман пытался скрыться от патрульных в подъезде многоэтажки, однако его догнали и нашли у него шприц с бесцветным препаратом.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, всех, кто стал очевидцем распространения или употребления наркотиков, призывают звонить на "102".
Как писала "Индустриалка", у жителя Запорожья нашли марихуаны на миллион.
Читайте также: Возле запорожской многоэтажки торговали наркотиками.
Так, в Хортицком районе Запорожья патрульные задержали двоих мужчин. Один из них подавал наркотические вещества на ул. Воронежской. Правоохранители нашли у него в куртке пакет с растительным веществом серо-зеленого цвета. А на ул. Василия Сергиенко инспекторы обнаружили еще одного наркоторговца - он прятал темно-зеленое вещество в носке.
На ул. Независимой Украины бдительные граждане заметили, как мужчина поднял с земли какой-то сверток. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что внутри пакета были наркотики. Кроме того, у подозреваемого при себе было приспособление для их употребления.
А на проспекте Соборном наркоман пытался скрыться от патрульных в подъезде многоэтажки, однако его догнали и нашли у него шприц с бесцветным препаратом.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, всех, кто стал очевидцем распространения или употребления наркотиков, призывают звонить на "102".
Как писала "Индустриалка", у жителя Запорожья нашли марихуаны на миллион.
Читайте также: Возле запорожской многоэтажки торговали наркотиками.
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