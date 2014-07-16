В последние дни уходящего, 2016-го года, бойцу 72-й отдельной механизированной бригады Алексею Грищенко, получившему серьезное ранение в зоне АТО, вручен ордер на новое жилье. Вместе с женой и сыном военнослужащий переедет в дом, расположенный в родном селе Константиновка Мелитопольского района (Запорожская область).
Историю Алексея Грищенко, который добровольцем пошел на фронт, "Индустриалка" впервые рассказала летом 2015-го года. Именно тогда боец 72-й бригады был ранен во время вражеской атаки, пуля задела спинной мозг, что привело к параличу нижних конечностей. Затем последовало несколько операций и реабилитация.
В этой ситуации поддерживали семью военнослужащего друзья и волонтеры, помочь с улучшением жилищных условий летом этого года взялись и в Мелитопольской райгосадминистрации, выделив на эти цели 199 тыс. гривен. Но этой суммы оказалось недостаточно, к решению проблемы подключились областные чиновники. Это позволило добиться выделения необходимых средств, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения жильем лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции и/или в обеспечении ее проведения и потеряли функциональные возможности нижних конечностей".
В Мелитопольской РГА отмечают, что много сил и времени ушло на оформление документации, тем не менее, в декабре дом для семьи Грищенко был наконец-то приобретен, а вчера представители районной и областной власти вручили Алексею ордер.
- Мы нашли возможность приобрести именно дом для семьи Алексея в том же селе, где он жил с семьей, на той же улице, - цитирует председателя Запорожской ОГА Константина Брыля пресс-служба. - Из госбюджета было выделено более 735 000 гривен, из которых 573 ушло на дом, а остальные - на землю. Сейчас уже завершаются ремонтные работы и я очень благодарен всем, кто участвовал в процессе приобретения жилья. Несмотря на то, что Алексей Грищенко передвигается с помощью инвалидной коляски, представители власти поставили перед собой цель - весной привести в порядок дворы и обустроить пандус.
По словам Константина Ивановича, в 2017-м в Запорожье запланировано строительство дома для ветеранов антитеррористической операции, которое будет финансироваться из городского и областного бюджетов. Также планируется пуск в эксплуатацию дома для работников СБУ и общежития для контрактников Национальной гвардии рядом с частью №3029, кроме того продолжается оформление помещения для создания госпиталя Нацгвардии. Однако главной задачей остается восстановление Центра реабилитации для участников боевых действий со всего региона.
Фото предоставлено пресс-службой Запороской ОГА и Мелитопольской РГА.
Историю Алексея Грищенко, который добровольцем пошел на фронт, "Индустриалка" впервые рассказала летом 2015-го года. Именно тогда боец 72-й бригады был ранен во время вражеской атаки, пуля задела спинной мозг, что привело к параличу нижних конечностей. Затем последовало несколько операций и реабилитация.
В этой ситуации поддерживали семью военнослужащего друзья и волонтеры, помочь с улучшением жилищных условий летом этого года взялись и в Мелитопольской райгосадминистрации, выделив на эти цели 199 тыс. гривен. Но этой суммы оказалось недостаточно, к решению проблемы подключились областные чиновники. Это позволило добиться выделения необходимых средств, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения жильем лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции и/или в обеспечении ее проведения и потеряли функциональные возможности нижних конечностей".
В Мелитопольской РГА отмечают, что много сил и времени ушло на оформление документации, тем не менее, в декабре дом для семьи Грищенко был наконец-то приобретен, а вчера представители районной и областной власти вручили Алексею ордер.
- Мы нашли возможность приобрести именно дом для семьи Алексея в том же селе, где он жил с семьей, на той же улице, - цитирует председателя Запорожской ОГА Константина Брыля пресс-служба. - Из госбюджета было выделено более 735 000 гривен, из которых 573 ушло на дом, а остальные - на землю. Сейчас уже завершаются ремонтные работы и я очень благодарен всем, кто участвовал в процессе приобретения жилья. Несмотря на то, что Алексей Грищенко передвигается с помощью инвалидной коляски, представители власти поставили перед собой цель - весной привести в порядок дворы и обустроить пандус.
По словам Константина Ивановича, в 2017-м в Запорожье запланировано строительство дома для ветеранов антитеррористической операции, которое будет финансироваться из городского и областного бюджетов. Также планируется пуск в эксплуатацию дома для работников СБУ и общежития для контрактников Национальной гвардии рядом с частью №3029, кроме того продолжается оформление помещения для создания госпиталя Нацгвардии. Однако главной задачей остается восстановление Центра реабилитации для участников боевых действий со всего региона.
Фото предоставлено пресс-службой Запороской ОГА и Мелитопольской РГА.
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