В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов Александровского района Запорожского территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) прошел новогодний праздник. В гости к ребятам с подарками и поздравлениями пришли руководители районной администрации Запорожского городского совета по Александровскому району.
Для мальчишек и девчонок были организованы увлекательные конкурсы и игры. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они водили хороводы у елки. Воспитанники отделения подготовили выступления – рассказывали стихи и пели. Дети получили новогодние сладкие подарки, взрослые - яркие впечатления, сообщает сайт мэрии.
Для мальчишек и девчонок были организованы увлекательные конкурсы и игры. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они водили хороводы у елки. Воспитанники отделения подготовили выступления – рассказывали стихи и пели. Дети получили новогодние сладкие подарки, взрослые - яркие впечатления, сообщает сайт мэрии.
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