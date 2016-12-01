По решению суда одного из бывших полицейских из Мелитополя, который вместе с коллегой незаконно обыскивал жилье граждан, взяли под стражу, а его напарника отправили под домашний арест. Прокуратура Запорожская область контролирует ход расследование резонансного случая.
Как сообщала "Индустриалка", на противозаконной деятельности в конце года попались два экс-стража порядка из Мелитополя. Стражи порядка уже после сложения полномочий продолжили использовать поддельные служебные удостоверения, использовав их для проведения обыска у одной из местных жительниц. Женщина обратилась к горотдел полиции, по факту инцидента было начато уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 ("нарушение неприкосновенности жилища") и ч.2 ст.353 ("самовольное присвоение властных полномочий") УК Украины. В причастности к ним подозреваются 35-летний и 33-летний мелитопольцы, уволенные из органов внутренних дел за систематические нарушения дисциплины.
- По указанию процессуального руководителя Мелитопольского местной прокуратуры оба злоумышленника были задержаны в порядке ст. 208 УПК, - сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области. - По ходатайству прокурора суд избрал одному из подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а другому - домашний арест. Сейчас досудебное расследование продолжается, проверяются факты возможной причастности указанных лиц к совершению других преступлений.
Как сообщала "Индустриалка", на противозаконной деятельности в конце года попались два экс-стража порядка из Мелитополя. Стражи порядка уже после сложения полномочий продолжили использовать поддельные служебные удостоверения, использовав их для проведения обыска у одной из местных жительниц. Женщина обратилась к горотдел полиции, по факту инцидента было начато уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 ("нарушение неприкосновенности жилища") и ч.2 ст.353 ("самовольное присвоение властных полномочий") УК Украины. В причастности к ним подозреваются 35-летний и 33-летний мелитопольцы, уволенные из органов внутренних дел за систематические нарушения дисциплины.
- По указанию процессуального руководителя Мелитопольского местной прокуратуры оба злоумышленника были задержаны в порядке ст. 208 УПК, - сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области. - По ходатайству прокурора суд избрал одному из подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а другому - домашний арест. Сейчас досудебное расследование продолжается, проверяются факты возможной причастности указанных лиц к совершению других преступлений.
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