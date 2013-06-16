Сегодня в Заводском районе Запорожья произошла трагедия на Днепре, который покрылся тонким льдом.
Двое подростков решили прогуляться по замершей реке, но лед не выдержал и треснул. Мальчишки оказались в холодной воде. 10-летний подросток смог самостоятельно выбраться из воды и позвать на помощь.
Второго мальчика попытался спасти прохожий, но лед был слишком тонким. На место события вызвали спасателей, полицию и "скорую помощь".
К сожалению, парень провел слишком долгое время в холодной воде - 13-летний мальчик погиб. Его тело из реки достали спасатели. Второго мальчишку доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области ребенок получил ожоги.
Читайте также: В Запорожской области отец напоил годовалого ребенка пивом.
Двое подростков решили прогуляться по замершей реке, но лед не выдержал и треснул. Мальчишки оказались в холодной воде. 10-летний подросток смог самостоятельно выбраться из воды и позвать на помощь.
Второго мальчика попытался спасти прохожий, но лед был слишком тонким. На место события вызвали спасателей, полицию и "скорую помощь".
К сожалению, парень провел слишком долгое время в холодной воде - 13-летний мальчик погиб. Его тело из реки достали спасатели. Второго мальчишку доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области ребенок получил ожоги.
Читайте также: В Запорожской области отец напоил годовалого ребенка пивом.
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