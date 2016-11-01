Кровавые разборки между двумя мужчинами произошли в квартире в Александровском районе.
Пострадавший, которого избил его знакомый, вызвал полицию и рассказал о драке. Он также подробно описал своего обидчика.
Патрульным удалось найти подозреваемого. Его доставили в райотдел, а пострадавшего увезла карета "скорой помощи", сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на улице ограбили женщину.
Читайте также: Житель Запорожской области готовил теракт в родном городе.
Пострадавший, которого избил его знакомый, вызвал полицию и рассказал о драке. Он также подробно описал своего обидчика.
Патрульным удалось найти подозреваемого. Его доставили в райотдел, а пострадавшего увезла карета "скорой помощи", сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области на улице ограбили женщину.
Читайте также: Житель Запорожской области готовил теракт в родном городе.
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