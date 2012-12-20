Как рассказала волонтер 55-й артбригады Надежда Мороз, к этой акции присоединилось 10 жительниц Запорожья, которые помогли готовить салат:- Салат оливье - вкус детства и новогоднего праздника. Бойцы АТО у себя дома также встречали Новый год с традиционным оливье. Поэтому мы решили приготовить для них самые вкусные новогодние салаты и отвезти на фронт, чтобы ребята тоже порадовались и почувствовали поддержку дома, любовь и благодарность земляков.Кроме оливье, волонтеры также готовили салат "под шубой" и вареники под шубой. Продукты на эти блюда собирали запорожцы несколько дней.По словам Надежды Мороз, большинство запорожцев прочитали об акции "Оливье в АТО" в соцсетях и приносили на волонтерскую кухню продукты для новогоднего салата - майонез, горошек, яйца, колбасу.- Картофель и морковь нам привезли запорожские фермеры, а соленые огурцы едут в Запорожье из Скадовска, - отметила Надежда. - Женщина оттуда позвонила и сказала, что выслала посылку с солениями для оливье автобусом. Вообще все, кто приносит продукты или готовил салаты, говорят, что хотят встретить эту новогоднюю ночь со знанием, что украинские защитники на передовой тоже почувствуют праздник.Сейчас Надежда Мороз с другими волонтерами находится в пути и везет военнослужащим продукты на передовую в зону АТО.