В Запорожье будут заочно судить жителя Днепрорудного, который работает на террористическую организацию.
Два года назад наш земляк воюет на стороне "ДНР". Изначально он воевал в составе разведывательно-диверсионной группы под руководством боевика с позывным "Козырь", а потом возглавил одно из террористических формирований. Он даже занимался подготовкой теракта в своем родном городе - взрыва в детском магазине.
Сейчас подозреваемый находится на оккупированной территории, поэтому судить его будут заочно. Жителю Запорожской области грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области проводили денежные махинации на железной дороге.
Читайте также: В Запорожской области взяточнику в погонах дали пять лет.
Два года назад наш земляк воюет на стороне "ДНР". Изначально он воевал в составе разведывательно-диверсионной группы под руководством боевика с позывным "Козырь", а потом возглавил одно из террористических формирований. Он даже занимался подготовкой теракта в своем родном городе - взрыва в детском магазине.
Сейчас подозреваемый находится на оккупированной территории, поэтому судить его будут заочно. Жителю Запорожской области грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области проводили денежные махинации на железной дороге.
Читайте также: В Запорожской области взяточнику в погонах дали пять лет.
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