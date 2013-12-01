Как сообщает отдел культуры, горожан на площади ждут конкурсы и подарки, а также музыкальная программа, которую обеспечат кавер-бенд "Melita-band" и группа "Місто М", а также DJ Макс Кононыхин и DJ ADONIS. А задавать тон празднику будут ведущие – команда "Всем своим".