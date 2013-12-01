Новый 2017-й год жители Мелитополя (Запорожская область) могут встретить не только дома, в гостях или одном из увеселительных заведений, но и на центральной площади города. В 22:00 31-го декабря здесь стартует праздник под лозунгом "Будь на гребні".
Как сообщает отдел культуры, горожан на площади ждут конкурсы и подарки, а также музыкальная программа, которую обеспечат кавер-бенд "Melita-band" и группа "Місто М", а также DJ Макс Кононыхин и DJ ADONIS. А задавать тон празднику будут ведущие – команда "Всем своим".
Как сообщает отдел культуры, горожан на площади ждут конкурсы и подарки, а также музыкальная программа, которую обеспечат кавер-бенд "Melita-band" и группа "Місто М", а также DJ Макс Кононыхин и DJ ADONIS. А задавать тон празднику будут ведущие – команда "Всем своим".
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