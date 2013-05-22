На прошлой неделе 4 тыс. комплектов новой постели поступили в пассажирское вагонное депо "Запорожье-1". 28 декабря 5 тыс. комплектов разгрузили на базе обслуживания пассажиров Днепровского пассажирского вагонного депо (тысяча из них предназначена для Криворожского пассажирской вагонного участка). В дороге еще более 5 тыс. комплектов, которые также распределят между фирменными поездами, курсирующими из Запорожья, Днепра и Кривого Рога.Кроме этого, в поездах Приднепровской железной дороги вскоре появятся подушки с современным гигиеническим наполнителем вместо перьев. Магистраль уже получила первую партию таких подушек в количестве 1929 шт, сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги.