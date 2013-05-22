В декабре Приднепровская железная дорога получила более 14 тыс. комплектов нового постельного белья, которым до Нового года должны укомплектовать фирменные поезда регионального филиала - № 79/80 "Днепр", №71/72 "Запорожье", №63/64 "Скифия" и № 75/76 "Криворожье", а также беспересадочные вагоны в сообщении "Днепр-Москва", курсирующих в составе поезда № 73/74 "Кривой Рог - Москва".
На прошлой неделе 4 тыс. комплектов новой постели поступили в пассажирское вагонное депо "Запорожье-1". 28 декабря 5 тыс. комплектов разгрузили на базе обслуживания пассажиров Днепровского пассажирского вагонного депо (тысяча из них предназначена для Криворожского пассажирской вагонного участка). В дороге еще более 5 тыс. комплектов, которые также распределят между фирменными поездами, курсирующими из Запорожья, Днепра и Кривого Рога.
Кроме этого, в поездах Приднепровской железной дороги вскоре появятся подушки с современным гигиеническим наполнителем вместо перьев. Магистраль уже получила первую партию таких подушек в количестве 1929 шт, сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги.
На прошлой неделе 4 тыс. комплектов новой постели поступили в пассажирское вагонное депо "Запорожье-1". 28 декабря 5 тыс. комплектов разгрузили на базе обслуживания пассажиров Днепровского пассажирского вагонного депо (тысяча из них предназначена для Криворожского пассажирской вагонного участка). В дороге еще более 5 тыс. комплектов, которые также распределят между фирменными поездами, курсирующими из Запорожья, Днепра и Кривого Рога.
Кроме этого, в поездах Приднепровской железной дороги вскоре появятся подушки с современным гигиеническим наполнителем вместо перьев. Магистраль уже получила первую партию таких подушек в количестве 1929 шт, сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги.
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