Стихия огня унесла жизнь 49-летнего жителя села Дмитровка Бердянского района.
Пожар в частном доме произошел сегодня ночью. Бойцы ГСЧС около двух часов тушили пожар. Общая площадь возгорания составила около 56 кв. м.
В одной из комнат было найдено тело хозяина дома.
Причину возгорания установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области загорелся частный дом.
Читайте также: В запорожском селе нашли труп женщины.
Пожар в частном доме произошел сегодня ночью. Бойцы ГСЧС около двух часов тушили пожар. Общая площадь возгорания составила около 56 кв. м.
В одной из комнат было найдено тело хозяина дома.
Причину возгорания установит следствие, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области загорелся частный дом.
Читайте также: В запорожском селе нашли труп женщины.
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