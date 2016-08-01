В Александровском районе Запорожья ночью "разули" автомобиль.
О том, что с машины сняли колеса, в полицию сообщили очевидцы. Правоохранители, прибывшие на место, заметили двоих мужчин, в руках которых были два колеса от "Тойоты" и сумка с гаечными ключами и домкратами.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, оба подозреваемых - уроженцы Днепра.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье столкнулись две легковушки.
Читайте также: На жительницу Запорожской области напали посреди улицы.
О том, что с машины сняли колеса, в полицию сообщили очевидцы. Правоохранители, прибывшие на место, заметили двоих мужчин, в руках которых были два колеса от "Тойоты" и сумка с гаечными ключами и домкратами.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья, оба подозреваемых - уроженцы Днепра.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье столкнулись две легковушки.
Читайте также: На жительницу Запорожской области напали посреди улицы.
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