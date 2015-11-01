Передать данные счетчика можно:- через контакт-центр по телефону: (061) -280-8-104 и воспользовавшись автоматическим голосовым меню (нажать цифру 2 голосового меню, ввести с телефона номер лицевого счета и данные счетчика);- с помощью сервиса " Личный кабинет " на сайте 104.ua;- отправив СМС-сообщение на номер 7104 Сообщение необходимо присылать в формате: хххххххххх (пробел) ххххх, где хххххххххх- 10 цифр расчетного счета и ххххх - показания счетчика (до 5 цифр). Стоимость СМС - по тарифу мобильного оператора. В ответ клиенту поступит СМС с подтверждением.Отправив письмо с данными на электронный адрес: contact@zp.104.ua (в сообщении необходимо указать фамилию, номер лицевого счета и показания счетчика), сообщает сайт ПАО " Запорожгаз " .