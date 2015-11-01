На новогодние праздники передать данные счетчика можно круглосуточно и без выходных.
Передать данные счетчика можно:
- через контакт-центр по телефону: (061) -280-8-104 и воспользовавшись автоматическим голосовым меню (нажать цифру 2 голосового меню, ввести с телефона номер лицевого счета и данные счетчика);
- с помощью сервиса "Личный кабинет" на сайте 104.ua;
- отправив СМС-сообщение на номер 7104 Сообщение необходимо присылать в формате: хххххххххх (пробел) ххххх, где хххххххххх- 10 цифр расчетного счета и ххххх - показания счетчика (до 5 цифр). Стоимость СМС - по тарифу мобильного оператора. В ответ клиенту поступит СМС с подтверждением.
Отправив письмо с данными на электронный адрес: contact@zp.104.ua (в сообщении необходимо указать фамилию, номер лицевого счета и показания счетчика), сообщает сайт ПАО "Запорожгаз".
Передать данные счетчика можно:
- через контакт-центр по телефону: (061) -280-8-104 и воспользовавшись автоматическим голосовым меню (нажать цифру 2 голосового меню, ввести с телефона номер лицевого счета и данные счетчика);
- с помощью сервиса "Личный кабинет" на сайте 104.ua;
- отправив СМС-сообщение на номер 7104 Сообщение необходимо присылать в формате: хххххххххх (пробел) ххххх, где хххххххххх- 10 цифр расчетного счета и ххххх - показания счетчика (до 5 цифр). Стоимость СМС - по тарифу мобильного оператора. В ответ клиенту поступит СМС с подтверждением.
Отправив письмо с данными на электронный адрес: contact@zp.104.ua (в сообщении необходимо указать фамилию, номер лицевого счета и показания счетчика), сообщает сайт ПАО "Запорожгаз".
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