У 53-летнего запорожца дома изъяли 10 кг наркотического растения.
Во время санкционированных обысков в доме жителя Запорожья сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли бумажные свертки с 6 кг марихуаны, на чердаке - коробки с 3 кг этого наркосредства, в гараже и подвале - стеклянные и полимерные банки с 1 кг наркотика.
По ценам "черного рынка" изъятые наркотики стоят около миллиона гривен. Изъятая марихуана направлен на экспертизу, сообщает департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
Как писала "Индустриалка", жителей Запорожской области штрафуют за наркотики.
Читайте также: В Запорожье водитель-наркоман сам приехал к патрульным.
Во время санкционированных обысков в доме жителя Запорожья сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли бумажные свертки с 6 кг марихуаны, на чердаке - коробки с 3 кг этого наркосредства, в гараже и подвале - стеклянные и полимерные банки с 1 кг наркотика.
По ценам "черного рынка" изъятые наркотики стоят около миллиона гривен. Изъятая марихуана направлен на экспертизу, сообщает департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
Как писала "Индустриалка", жителей Запорожской области штрафуют за наркотики.
Читайте также: В Запорожье водитель-наркоман сам приехал к патрульным.
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