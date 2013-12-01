Праздничную программу "Новогодняя ночь в филармонии", которая должна была состояться в ночь с 31 декабря на 1 января, отменили.
- К сожалению, программу пришлось отменить в связи с массовой заболеваемостью ОРВИ и гриппом, - ответили на вопрос "Индустриалки" о причинах отмены в филармонии. - Тем, зрителям, которые купили билеты, мы принесли извинения, вернули деньги, а в качестве компенсации подарили пригласительные билеты на новогодний концерт академического симфонического оркестра.
Напомним, что билеты для взрослых стоили 1200 грн. Программа включала как культурное, так и кулинарное меню.
- К сожалению, программу пришлось отменить в связи с массовой заболеваемостью ОРВИ и гриппом, - ответили на вопрос "Индустриалки" о причинах отмены в филармонии. - Тем, зрителям, которые купили билеты, мы принесли извинения, вернули деньги, а в качестве компенсации подарили пригласительные билеты на новогодний концерт академического симфонического оркестра.
Напомним, что билеты для взрослых стоили 1200 грн. Программа включала как культурное, так и кулинарное меню.
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