В Мелитополе 41-летняя женщина стала жертвой грабителя.
По словам потерпевшей, прохожий выхватил у нее из рук сумку и бросился наутек.
Как выяснили полицейские, грабеж совершил мужчина 27-ми лет, у которого уже есть судимость. У него нашли украденную сумку с документами и кошельком женщины.
Подозреваемого доставили в ИВС. Правоохранители устанавливают его причастность к совершению подобных преступлений. К слову, за сутки в Мелитополе нападению подверглась еще одна женщина.
Проводится расследование, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье грабителя выдали женские духи и лак.
Читайте также: В Запорожье женщина ради спасения мужа бросилась на автомобиль патрульных.
По словам потерпевшей, прохожий выхватил у нее из рук сумку и бросился наутек.
Как выяснили полицейские, грабеж совершил мужчина 27-ми лет, у которого уже есть судимость. У него нашли украденную сумку с документами и кошельком женщины.
Подозреваемого доставили в ИВС. Правоохранители устанавливают его причастность к совершению подобных преступлений. К слову, за сутки в Мелитополе нападению подверглась еще одна женщина.
Проводится расследование, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье грабителя выдали женские духи и лак.
Читайте также: В Запорожье женщина ради спасения мужа бросилась на автомобиль патрульных.
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