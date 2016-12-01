Поздравление с Новым годом и и Рождеством Христовым от Александра Дудки

Шановні запоріжці!

З повагою до вас,

Олександр Дудка,

народний депутат України VІІ скликання

Тепло і сердечно вітаю вас зі світлими і радісними святами, які об’єднують у собі і наше дитинство, і наше сьогодення, і мрії про майбутнє, – з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!Бажаю вам зустріти 2017 рік у піднесеному настрої, зі світлими помислами та добрими намірами.Нехай новий рік подарує всім 365 успішних днів та яскравих, незабутніх подій.Зичу вам бути здоровими і щасливими, багатими і веселими, життєрадісними і усміхненими.Людського всім вам щастя, мирного неба, міцного здоров’я, наснаги, впевненості, витримки, оптимізму!З новими надіями!З новими звершеннями!З новим благополуччям!