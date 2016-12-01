Поздравление с Новым годом и и Рождеством Христовым от Александра Дудки
Шановні запоріжці!
Тепло і сердечно вітаю вас зі світлими і радісними святами, які об’єднують у собі і наше дитинство, і наше сьогодення, і мрії про майбутнє, – з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!
Бажаю вам зустріти 2017 рік у піднесеному настрої, зі світлими помислами та добрими намірами.
Нехай новий рік подарує всім 365 успішних днів та яскравих, незабутніх подій.
Зичу вам бути здоровими і щасливими, багатими і веселими, життєрадісними і усміхненими.
Людського всім вам щастя, мирного неба, міцного здоров’я, наснаги, впевненості, витримки, оптимізму!
З новими надіями!
З новими звершеннями!
З новим благополуччям!
З повагою до вас,
Олександр Дудка,
народний депутат України VІІ скликання
Олександр Дудка,
народний депутат України VІІ скликання
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