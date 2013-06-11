В Бердянске 6-летний мальчик опрокинул на себя чашку с кипятком.
Ребенка с ожогами туловища и конечностей доставили в больницу курортного городка, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области отец напоил годовалого ребенка пивом.
Читайте также: Запорожцев предупреждают об опасных фейерверках.
Ребенка с ожогами туловища и конечностей доставили в больницу курортного городка, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области отец напоил годовалого ребенка пивом.
Читайте также: Запорожцев предупреждают об опасных фейерверках.
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