Поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым от Константина Брыля

Дорогі запоріжці!

Голова облдержадміністрації

Костянтин Бриль

Щиро вітаю вас зі святом Нового року!Насамперед хочу подякувати всім вам за плідну працю і значні звершення у 2016 році. Він був багатим на важливі події для нашого регіону. Ми увійшли до п’ятірки найкращих в питанні втілення в життя реформи децентралізації, що була проголошена Президентом України Петром Порошенком. Так, на карті Запорізької області ми бачимо вже 24 об’єднані територіальні громади. Причому в 2016-му було створено18 нових, тобто втричі більше, ніж торік. Гадаю, всі вони стануть не просто прикладом, а рушійною силою для Запорізького регіону.Ще один напрямок, яким ми можемо пишатися по праву, - втілення в життя науково-педагогічного експерименту інклюзивної освіти. Запорізька область стала першою в Україні, де Благодійний фонд Порошенка спільно з Міністерством освіти і науки впроваджує функціонування та розвиток інклюзивного освітнього середовища. Головна мета цього проекту - допомогти дітям з інвалідністю мати повноцінне суспільне життя. І ми обов’язково впораємось! Адже рівень будь-якого суспільства можна виміряти саме ставленням до людей з особливими потребами.Чимало кроків було започатковано в 2016 році саме в Запорізькій області. Ми пишаємось і програмою " Урожай " , і співпрацею з аграріями, і проведенням міжнародного " InCo Forum " . Проте, все це не стало б реальністю, якби не наші захисники - українські воїни. Тож хочу подякувати за мужність та хоробрість тим, хто зустріне Новий рік в окопах, а не за святковим столом. Вірю, 2017 рік принесе мир та спокій на українську землю. І разом ми досягнемо нових звершень у подальшому розвитку нашої держави!Нехай новий рік повниться добром і миром, упевненістю в світлому завтрашньому дні! Щиро бажаю вам та вашим рідним доброго здоров’я, благополуччя, злагоди та щастя. Веселих свят і щасливого року!