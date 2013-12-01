Поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым от Виталия Литовки

Шановні запоріжці!

З найкращими побажаннями,

депутат Запорізької обласної ради,

генеральний директор

ПрАТ " Запоріжкокс "

Віталій ЛИТОВКА

Від щирого серця вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Свята, що об’єднують, надають віру та надію, сповнюють нас добром та любов’ю. Нехай в ці дні до ваших домівок завітає диво! Довгоочікуване та омріяне. З посмішкою дитини, з доброю звісткою, з теплим словом.Бажаю вашим сім’ям затишку й достатку, злагоди та любові. Міцного здоров’я й наснаги до нових звершень. Нехай новий рік дарує нам зміни на краще! Ми всі так чекаємо на мир та спокій. Прохаємо долю про щасливе майбутнє для наших дітей. Мріємо й сподіваємось на удачу.В ці святкові дні бажаю процвітання Запорізькому краю та нашій країні! Щастя й благополуччя – нашим родинам! Нехай новий 2017 рік буде для нас несподівано успішним!З Новим роком!З новим щастям!З Різдвом Христовим!