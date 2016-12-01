Поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым от Владимира Буряка

Дорогі запоріжці!

Володимир Буряк,

міський голова Запоріжжя

Прийміть найщиріші вітання з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим!Під Новий рік ми підбиваємо підсумки і будуємо плани на майбутнє. 2016 рік, що минає, був наповнений дуже різними подіями. Ми разом долали труднощі й наполегливо працювали, щоб наше місто стало кращим, щоб нам, запоріжцям, стало жити в ньому комфортніше. У нас багато вийшло, але ще більше належить зробити.Я впевнений, що наступний 2017 рік дасть нам всі можливості для реалізації найсміливіших планів та проектів. Адже ми, запоріжці, вміємо добиватися своїх цілей. А мета у нас одна – зберегти і побудувати Запоріжжя таким, щоб у ньому хотіли жити наші діти і внуки.Дорогі запоріжці! Бажаю вам веселих новорічних свят, наповнених любов’ю і теплом близьких. Міцного здоров’я і благополуччя!Миру і добра вам і нашому рідному Запоріжжю!