Поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым от Виктора Бусько

Дорогі запоріжці!

Генеральний директор

ПрАТ " Запоріжвогнетрив "

Віктор Бусько

Новий 2017 рік наполегливо вступає в свої права.Для багатьох колективів Запоріжжя, в тому числі і " Запоріж-вогнетриву " , рік, що минає, був непростим. Але ми вистояли. Ми з вами живемо у Запоріжжі, любимо це місто і працюємо на його розвиток. Давайте і в новому році спільно вирішувати складні завдання, реалізовувати сміливі ідеї, відкривати нові горизонти.Нехай Новий 2017 рік стане щедрим на професійні успіхи та особистісні досягнення, нехай втіляться в життя всі амбітні плани і здійсняться найзаповітніші мрії. Нехай будуть щасливі діти і здорові батьки. Миру і достатку - в кожну оселю. Яскравих подій, вигідних придбань і прекрасного самопочуття всім запоріжцям!З Новим роком, Запоріжжя!З Новим щастям, запоріжці!